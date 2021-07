Inter | conferenza stampa Inzaghi e Marotta oggi in tv | data | orario e streaming

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’è pronta a dare il via alla nuova stagione voltando completamente pagine dopo lo Scudetto conquistato sotto la guida di Antonio Conte. I nerazzurri ripartono dall’ex tecnico della Lazio Simoneche, nella giornata di mercoledì 7 luglio alle ore 13:00, verrà ufficialmente presentato allaallo Stadio San Siro; insieme al nuovo allenatore presenzierà anche il CEO Giuseppe. Lasarà trasmessa in diretta suTV e sui canali digitali ufficiali del club. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

All'è tutto pronto per l'inizio dell'era Simone Inzaghi . L'avventura dell'ex allenatore della ... Dopo lala nuova stagione nerazzurra partirà il giorno successivo. La ripresa degli ...In vista dellastampa di presentazione, Simone Inzaghi è già operativo e già fa richieste sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino ha già fatto sapere alla dirigenza che, nel ...Inter, conferenza stampa di Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta oggi in tv: data, orario e streaming. Tutto quello che c'è da sapere sull'evento ...La diretta testuale della conferenza stampa del nuovo tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, accompagnato dal CEO nerazzurro Giuseppe Marotta.