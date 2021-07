Atletica | Meeting Trieste 2021 | acuti di Fofana e Siragusa

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Hassanevince la gara dei 110 hs aldel Triveneto a: l’atleta delle Fiamme Oro taglia il traguardo in 13.62 (-0.7) davanti al colombiano Yohan Chaverra (13.71) e allo statunitense Jarret Eaton (13.78). Ottima prestazione anche di Irene(Esercito), che nei 100 metri arriva seconda, eguagliando lo stagionale in 11.41 (-0.2), chiudendo tra le giamaicane Shockoria Wallace (11.32) e Kasheika Cameron (11.48). Quinta Alessia Pavese (Aeronautica, 11.62), sesta Johanelis Herrera (Aeronautica, 11.70). Infine, nei 400 metri Alice Mangione (Esercito) è la migliore delle azzurre, chiudendo in terza ...

Da domani 8 luglio a Tallin (Estonia) via ai Campionati Europei U23 di Atletica Leggera con cinque ...40.54, mentre il suo primato outdoor è di 3:42.35 ottenuto sempre in questa stagione nel...Hassane Fofana vince la gara dei 110 hs al Meeting del Triveneto a Trieste: l'atleta delle Fiamme Oro taglia il traguardo in 13.62 (-0.7) davanti al colombiano Yohan Chaverra (13.71) e allo ...Al Triveneto Meeting la staffettista azzurra pareggia lo stagionale nei 100 metri, l'ostacolista vince nei 110hs con 13.62. Mangione migliore delle italiane nei 400: 52.68