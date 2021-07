Spal | Clotet si presenta | «Società ambiziosa | io e Tacopina siamo simili»

(Di martedì 6 luglio 2021) Si èto il nuovo allenatore della, Josep. Ecco le sue dichiarazioni e le sue aspirazioni per la nuova stagione Josepsi è ufficialmenteto alla, in conferenza stampa. L’ex tecnico del Brescia ha parlato anche del primo approccio con il presidentee degli obiettivi prefissati per la sua squadra. SQUADRA GIOVANE – «Mi piace allenare squadre giovani, affamate, che abbiano voglia di fare. Larispecchia questo sentimento, è: la dirigenza si sta muovendo per rinforzare la ...

Niente male come inizio per Pep Clotet, il nuovo allenatore della Spal che, in un'ora e poco più di conferenza stampa, ha dato l'impressione di avere già le idee ben chiare per guidare il presente e il futuro della squadra. AMBIZIONE - "C'è grande ambizione da parte della società e della dirigenza che sta lavorando per rinforzarci. Anche da parte della proprietà che sta arrivano. Ma non dobbamo andare con fretta. Non dobbiamo avere fretta."