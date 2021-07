Gattuso: «Non so perché De Laurentiis neghi di avermi proposto il rinnovo, orgoglioso del mio Napoli» (Di lunedì 5 luglio 2021) Nell’intervista rilasciata oggi a Repubblica, Rino Gattuso parla, anche se molto brevemente, anche del Napoli. Gli viene chiesto come mai De Laurentiis, che gli aveva proposto il rinnovo col Napoli, adesso nega di averlo fatto. In conferenza stampa, il presidente ha detto di aver iniziato a dialogare con il tecnico per il prolungamento ma di non aver trovato l’accordo neanche su quello. Gattuso risponde: «Non lo so. Io sono orgoglioso di avere allenato una grande squadra in una grande città. In una stagione con problemi e infortuni mai visti, abbiamo perso ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Nell’intervista rilasciata oggi a Repubblica, Rinoparla, anche se molto brevemente, anche del. Gli viene chiesto come mai De, che gli avevailcol, adesso nega di averlo fatto. In conferenza stampa, il presidente ha detto di aver iniziato a dialogare con il tecnico per il prolungamento ma di non aver trovato l’accordo neanche su quello.risponde: «Non lo so. Io sonodi avere allenato una grande squadra in una grande città. In una stagione con problemi e infortuni mai visti, abbiamo perso ...

napolista : A Repubblica: «Un allenatore deve mettere da parte il proprio ego, l’integralismo non va bene. Uno non deve essere… - HCE__ : RT @D_Tirinnanzi: Gattuso a Repubblica: 'Mendes? Un amico con grandissima esperienza. Alleno da 8 anni e non ho fatto mai acquistare un suo… - D_Tirinnanzi : Gattuso a Repubblica: 'Mendes? Un amico con grandissima esperienza. Alleno da 8 anni e non ho fatto mai acquistare… - michele_dioni : @LabaroViolaNews @OgnissFla #Gattuso: 'se una cosa non sta in piedi cade da sola' Mentre leggevo che #Mendes è un… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Gattuso: 'Non sono razzista. Mendes? Mai condizionato da lui' -