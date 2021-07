Felix Brych arbitro di Italia-Spagna | semifinale Europei Ultimo precedente favorevole

(Di domenica 4 luglio 2021)sarà l’didegli2021 di calcio. Il fischietto tedesco è stato designato per dirigere il confronto tra la nostra Nazionale e le Furie Rosse, in programma martedì 6 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. Il teutonico, che ieri ha diretto il quarto di finale tra Inghilterra e Ucraina allo Stadio Olimpico di Roma, sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, mentre il quarto uomo sarà il russo Sergei Karasev. In sala Var l’altro tedesco Marco Fritz coadiuvato da Bastian Dankert, Christian Dingert e ...

Advertising

GUERRIERA110 : RT @fattoquotidiano: EUROPEI 2021 Storia e precedenti dell'arbitro che dirigerà la partita di martedì a #Wembley #euro2020 - CamyGaly : RT @fattoquotidiano: Italia-Spagna sarà arbitrata da Felix Brych: chi è il fischietto della semifinale degli Europei - capuanogio : Sarà il tedesco Felix #Brych l'arbitro della semifinale tra #ITA e #ESP di martedì sera a Wembley #EURO2020… - MarcoBeltrami79 : Chi è Felix Brych, l'arbitro di Italia-Spagna che i tifosi azzurri (e della Juve) ricordano bene #brych… - glooit : Chi è Felix Brych, l’arbitro di Italia-Spagna che i tifosi azzurri (e della Juve) ricordano bene leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Felix Brych

, che ieri ha diretto Ucraina - Inghilterra , è l'arbitro designato per la semifinale dell'Europeo in programma martedì sera a Wembley fra Italia e Spagna. Il tedesco sarà assistito dai ..., che ieri ha diretto Ucraina - Inghilterra, è l'arbitro designato per la semifinale dell'Europeo in programma martedì sera a Wembley fra Italia e Spagna. Il tedesco sarà assistito dai ...Felix Brych sarà l'arbitro di Italia-Spagna, semifinale degli Europei 2021 di calcio. Il fischietto tedesco è stato designato per dirigere il confronto tra la nostra Nazionale e le Furie Rosse, in pro ...Definito l’arbitro che dirigerà la semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna. Il tedesco Birch sarà il direttore di gara Sarà Felix Brych l’arbitro della sfida di martedì tra Italia e Spagna. Il tede ...