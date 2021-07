Covid:ministro Gb, uso mascherina diventerà scelta personale (Di domenica 4 luglio 2021) L'Inghilterra entrerà in un periodo senza restrizioni legate al Covid in cui i cittadini decideranno autonomamente se indossare o meno le mascherine. Lo ha affermato il ministro delle aree urbane e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 luglio 2021) L'Inghilterra entrerà in un periodo senza restrizioni legate alin cui i cittadini decideranno autonomamente se indossare o meno le mascherine. Lo ha affermato ildelle aree urbane e ...

Covid, news di oggi. Speranza: "Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti". LIVE Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute. La ministra degli Affari regionali sottolinea come sia 'fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso per avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di ...

Covid:ministro Gb, uso mascherina diventerà scelta personale - Europa ANSA Nuova Europa La Serie A chiama Draghi. De Laurentiis rivelò una telefonata del Premier su Juve-Napoli Il club di calcio italiani hanno voglia di ripartire in sicurezza, ma per farlo hanno chiesto un incontro al Presidente del Consiglio Mario Draghi.

“La sfida non è ancora vinta, attenzione alle nuove varianti” “La sfida non è ancora vinta, attenzione alle nuove varianti”. Roma - Il ministro della Salute Roberto Speranza: “La campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo, siamo oltre le 53 milioni di do ...

