Vite al limite, si è tolto la vita dopo il programma: aveva 30 anni (Di venerdì 2 luglio 2021) Drammatica storia nel programma Vite al limite, pesava 300 kg ed era riuscito a perdere quasi la metà del suo peso: si è suicidato all'età di 30 anni. Chi è che non ha mai seguito, almeno una sola puntata, di "Vite al limite"? Decisamente nessuno, ne siamo certi. In onda da ben 9 anni, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

