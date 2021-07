?L’indiscrezione: Spezia, ultimo tentativo con Giampaolo. E Maran aspetta (Di sabato 3 luglio 2021) Entro domenica lo Spezia farà l’ultimo tentativo per Marco Giampaolo. Il nuovo direttore sportivo Pecini ha già incassato un no dall’allenatore che conosce bene fin dai tempi della Samp, può anche darsi che in questo fine settimana ci sia un incontro a Giulianova. Ma per il momento Giampaolo non è intenzionato a cambiare idea (ha un contratto con il Torino), vedremo se cambierà idea. Ecco perché Maran resta sempre più in queste ore il primo candidato, in attesa del via libera che potrebbe arrivare dopo il weekend. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Entro domenica lofarà l’per Marco. Il nuovo direttore sportivo Pecini ha già incassato un no dall’allenatore che conosce bene fin dai tempi della Samp, può anche darsi che in questo fine settimana ci sia un incontro a Giulianova. Ma per il momentonon è intenzionato a cambiare idea (ha un contratto con il Torino), vedremo se cambierà idea. Ecco perchéresta sempre più in queste ore il primo candidato, in attesa del via libera che potrebbe arrivare dopo il weekend. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Spezia_1906 : ???? Valentin #Eysseric ha appena concluso la sua esperienza a Firenze ?? Potrebbe essere un'idea per lo #Spezia ??… - Spezia_1906 : ?? #Italiano vorrebbe con sé #Erlic in viola ???? Potrebbe essere il sostituto di #Pezzella ?? L'indiscrezione di… - infoitsport : L’indiscrezione: panchina Spezia, da Giampaolo a Tedesco (e non solo) - Spezia_1906 : ?? Accelerata decisiva per #Italiano alla #Fiorentina ? Domani potrebbe arrivare l'ufficialità ? L'indiscrezione de… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione Spezia ?L’indiscrezione: Spezia, ultimo tentativo con Giampaolo. E Maran aspetta alfredopedulla.com