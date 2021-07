Playoff NBA, i risultati di stanotte (1° luglio): un Chris Paul stellare conduce i Suns alle Finals, Clippers ko (Di giovedì 1 luglio 2021) I Phoenix Suns e Chris Paul volano alle NBA Finals. La franchigia dell’Arizona, infatti, batte nettamente 130-103 i Los Angeles Clippers nella gara6 disputata stanotte a Los Angeles, sfruttando il secondo match-ball a disposizione per chiudere la contesa nella Western Conference fissando il punteggio nella serie sul 4-2. I Suns ora attendono di sapere quale squadra della Eastern Conference gli contenderà il titolo NBA (Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks sono sul 2-2, gara5 in programma stanotte alle 2:30 ora italiana). Un ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) I PhoenixvolanoNBA. La franchigia dell’Arizona, infatti, batte nettamente 130-103 i Los Angelesnella gara6 disputataa Los Angeles, sfruttando il secondo match-ball a disposizione per chiudere la contesa nella Western Conference fissando il punteggio nella serie sul 4-2. Iora attendono di sapere quale squadra della Eastern Conference gli contenderà il titolo NBA (Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks sono sul 2-2, gara5 in programma2:30 ora italiana). Un ...

Advertising

sportli26181512 : Playoff NBA, Chris Paul per la prima volta in carriera alle Finals: reazioni del mondo NBA: Dopo 16 anni di carrier… - GruwFrequency : RT @rprat75: Chris Paul con la prestazione della carriera. Domina allo Staples Center, dove non era riuscito a vincere da Clipper. E alla 1… - pin_klo : @SalvatoreC1970 io una finalista l'ho azzeccata!! mi hanno tradito i Nets de là... - andreastoolbox : Playoff NBA, Chris Paul per la prima volta in carriera alle Finals: reazioni del mondo NBA | Sky Sport… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: Playoff NBA, Patrick Beverley perde la testa: colpo alle spalle a Chris Paul. VIDEO -