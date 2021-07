Lotteria degli scontrini, i vincitori dell'estrazione di oggi, 1 giugno: tutti i codici (Di giovedì 1 luglio 2021) Quarta estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini . Sono stati distribuiti complessivamente 750 mila euro grazie a 15 premi da 25 mila euro ciascuino e 25 premi da 10 mila euro l'uno per i ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) Quartasettimanale. Sono stati distribuiti complessivamente 750 mila euro grazie a 15 premi da 25 mila euro ciascuino e 25 premi da 10 mila euro l'uno per i ...

Advertising

adrianobusolin : RT @fratotolo2: “Il furbo, senza minchi@ne, non riesce a campare: si può riassumere così la vicenda di #MalikaChalhy, ragazza immagine del… - ZanettiGilyNala : RT @fratotolo2: “Il furbo, senza minchi@ne, non riesce a campare: si può riassumere così la vicenda di #MalikaChalhy, ragazza immagine del… - A_455_ : RT @fratotolo2: “Il furbo, senza minchi@ne, non riesce a campare: si può riassumere così la vicenda di #MalikaChalhy, ragazza immagine del… - ThePatriot_rule : RT @fratotolo2: “Il furbo, senza minchi@ne, non riesce a campare: si può riassumere così la vicenda di #MalikaChalhy, ragazza immagine del… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Lotteria degli #scontrini: assegnate le vincite settimanali, due sono in Puglia -