Boys | la recensione | Road movie dal sapore rock

(Di giovedì 1 luglio 2021) La recensione di Boys, un film di Davide Ferrario in sala dal 1 luglio: il racconto di un viaggio on the road tra i ricordi di una rock band un po' vintage. "Rock is so much fun" diceva Jimi Hendrix e Davide Ferrario ci tiene a ricordarlo, citandolo tra i titoli di testa del suo nuovo film che arriva sei anni dopo La luna su Torino. Documentarista, scrittore, critico e soprattutto narratore appassionato di piccole storie di provincia, il regista torna a parlare di tempo e memorie sospese come leggerete nella recensione di Boys, film d'apertura del 67° Taormina Film Festival ...

Documentarista, scrittore, critico e soprattutto narratore appassionato di piccole storie di provincia, il regista torna a parlare di tempo e memorie sospese come leggerete nelladi, ...I protagonisti Marcorè, Tirabassi, Paolini e Storti sono una rock band e un gruppo di amici ben assortiti , con le loro giacche di pelle, le camicie fiorate e gli stivaloni, che regalano diversi ...La recensione di Boys, un film di Davide Ferrario in sala dal 1 luglio: il racconto di un viaggio on the road tra i ricordi di una rock band un po' vintage. "Rock is so much fun" diceva Jimi Hendrix e ...Ferrario dirige con Boys un buddy movie nostalgico ma sincero sui sessantenni di oggi, disorientati davanti alle trasformazioni del tempo.