Reggina, chi è Lorenzo Gavioli: l’Europa con Spalletti, le vittorie in nerazzurro e il primissimo paragone con Florenzi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Reggina, alla scoperta del nuovo acquisto Lorenzo Gavioli: il giovane ferrarese cresciuto nell’Inter Taglia e cuce. Rompe e imposta. Nome: Lorenzo. Cognome: Gavioli. E’ lui il secondo colpo dall‘Inter, dopo l’acquisizione di Rigoberto Rivas a titolo definitivo. Il giovane centrocampista classe 2001 è entrato nella trattativa che ha consentito all’honduregno di vestirsi completamente di amaranto. Non prestito secco, ma obbligo di riscatto. In poche parole, la Reggina ha deciso di puntarci in maniera decisa. Lorenzo Gavioli, le avventure prima dei ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021), alla scoperta del nuovo acquisto: il giovane ferrarese cresciuto nell’Inter Taglia e cuce. Rompe e imposta. Nome:. Cognome:. E’ lui il secondo colpo dall‘Inter, dopo l’acquisizione di Rigoberto Rivas a titolo definitivo. Il giovane centrocampista classe 2001 è entrato nella trattativa che ha consentito all’honduregno di vestirsi completamente di amaranto. Non prestito secco, ma obbligo di riscatto. In poche parole, laha deciso di puntarci in maniera decisa., le avventure prima dei ...

Advertising

fabrizio_nobile : @Reggina_1914 Chi ha sostituito Praticò si presenta molto male, Reggina 194...e quando si chiude una frase si usa… - citynowit : Il Ds punta il dito contro chi rifiuta i trasferimenti: 'Ci vuole anche dignità, la Reggina non è un resort' - walter_porcino : @ValentinaVeltro Anche, ce ne sono di strutture ma, evidentemente non sono poi così amanti degli animali. Sulla cos… - citynowit : Ci sono diversi giocatori in entrata bloccati. In settimana alcune uscite, ma c'è chi ancora resiste - salvatoregpe : @HuffPostItalia ma a chi cazzo è venuto in mente di inginocchiarsi. Credo sia valido solo se si va in chiesa, oppur… -