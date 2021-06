Chiara Ferragni supporta la comunità LGBTQ+ (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chiara Ferragni è da sempre molto vicina alla comunità LGBTQ+. Nell’ultimo giorno di giugno, mese dedicato al Pride, Chiara Ferragni ha postato nelle sue stories alcune informazioni sul perché ci sia ancora bisogno del Pride Month e di parlare di diritti. Chiara Ferragni è tra i profili Instagram italiani più seguiti al mondo. Oggi l’imprenditrice digitale ha ricondiviso nelle sue stories un importante post in cui vengono esposti alcuni Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 giugno 2021)è da sempre molto vicina alla. Nell’ultimo giorno di giugno, mese dedicato al Pride,ha postato nelle sue stories alcune informazioni sul perché ci sia ancora bisogno del Pride Month e di parlare di diritti.è tra i profili Instagram italiani più seguiti al mondo. Oggi l’imprenditrice digitale ha ricondiviso nelle sue stories un importante post in cui vengono esposti alcuni Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

P3RFECTNOW : io comunque innamorata di sta foto fatta ieri me la appendo pure sopra al cesso stile Chiara ferragni - prestia_fabio : RT @IOdonna: Testimonial beauty, chi sono i nuovi volti della bellezza inclusiva? - IOdonna : Testimonial beauty, chi sono i nuovi volti della bellezza inclusiva? - favxange : Chiara Ferragni ha... un bidè... e io ce l’he... Chiara Ferragni è... un bido’... e io ce l’ho! - stephsmarie : Chiara Ferragni in vacanza anche con i suoceri nonostante il marito non ci sia è il tipo di rapporto che sognerei. -