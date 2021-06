Nei 5 stelle crisi profonda. Ma tra Grillo e Conte compromesso possibile (Di martedì 29 giugno 2021) Giuseppe Conte in conferenza stampa ha mostrato a Grillo il viso dell’arme: cionostante sono in parecchi a scommettere che, alla fine, tra i due un compromesso sarà trovato, soprattutto perché Conte lo avrà accettato. Ma andiamo con ordine. Alla vigilia della presentazione dello Statuto del Movimento ( di quello che era «il movimento del non statuto») è scoppiata inevitabilmente la grana dei rapporti di potere tra il Garante Grillo - l’«Elevato» - e il leader Conte, peraltro dal Garante già nominato dall’alto, e come se non? Grillo ha chiarito che vuole una diarchia, o ... Leggi su ecodibergamo (Di martedì 29 giugno 2021) Giuseppein conferenza stampa ha mostrato ail viso dell’arme: cionostante sono in parecchi a scommettere che, alla fine, tra i due unsarà trovato, soprattutto perchélo avrà accettato. Ma andiamo con ordine. Alla vigilia della presentazione dello Statuto del Movimento ( di quello che era «il movimento del non statuto») è scoppiata inevitabilmente la grana dei rapporti di potere tra il Garante- l’«Elevato» - e il leader, peraltro dal Garante già nominato dall’alto, e come se non?ha chiarito che vuole una diarchia, o ...

