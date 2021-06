Scuola: “Un anno di didattica a distanza”, mercoledì il convegno a Napoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Si terrà mercoledì 30 giugno, alle ore 18, presso l’Antisala dei Baroni del Castel Nuovo di Napoli, il convegno “Un anno di didattica a distanza. Dispersione, apprendimento, disuguaglianze sociali e salute”. L’incontro è promosso dall’Associazione Scuole aperte Campania in collaborazione con la Rete nazionale Scuole in presenza, con il patrocinio del Comune di Napoli-Assessorato alla Scuola e all’Infanzia. A introdurre il primo bilancio dopo un anno di Dad sarà Palmira Pratillo, presidente dell’Associazione Scuole aperte Campania. I saluti ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Si terrà30 giugno, alle ore 18, presso l’Antisala dei Baroni del Castel Nuovo di, il“Undi. Dispersione, apprendimento, disuguaglianze sociali e salute”. L’incontro è promosso dall’Associazione Scuole aperte Campania in collaborazione con la Rete nazionale Scuole in presenza, con il patrocinio del Comune di-Assessorato allae all’Infanzia. A introdurre il primo bilancio dopo undi Dad sarà Palmira Pratillo, presidente dell’Associazione Scuole aperte Campania. I saluti ...

