Osimhen non lascerà Napoli: è al centro del progetto azzurro (Di lunedì 28 giugno 2021) Victor Osimhen, nonostante l'infortunio e il covid che lo hanno tenuto lontano dal campo per diversi mesi, ha dimostrato di essere un ottimo elemento per il Napoli. Infatti si sono interessati a lui vari club, primo su tutti il Tottenham, che con la possibile partenza di Kane ha bisogno di un attaccante di rilievo per sostituirlo. Secondo l'edizione odierna de "Il Mattino", il Napoli non ascolterà nessuna proposta: Osimhen ha un contratto fino al 2025 e non verrà ceduto. "La strategia è chiara. Osimhen sarà il cardine del Napoli del futuro e un allenatore come Spalletti potrà ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Victor, nonostante l'infortunio e il covid che lo hanno tenuto lontano dal campo per diversi mesi, ha dimostrato di essere un ottimo elemento per il. Infatti si sono interessati a lui vari club, primo su tutti il Tottenham, che con la possibile partenza di Kane ha bisogno di un attaccante di rilievo per sostituirlo. Secondo l'edizione odierna de "Il Mattino", ilnon ascolterà nessuna proposta:ha un contratto fino al 2025 e non verrà ceduto. "La strategia è chiara.sarà il cardine deldel futuro e un allenatore come Spalletti potrà ...

Advertising

gilnar76 : Osimhen non lascerà ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - kekko_molise87 : @maradonahiguain @jobettone @realvarriale @sscnapoli È la 5ª volta che te lo chiedo ma stranamente non riesci a ris… - kekko_molise87 : @maradonahiguain @jobettone @realvarriale @sscnapoli ????????????. Soldi spesi per l'acquisto del cartellino di Osimhen.… - kekko_molise87 : @jobettone @realvarriale @sscnapoli La mia era una semplice domanda per capire i parametri di giudizio. Per quanto… - glk011 : @realvarriale @Cristiano @Vivo_Azzurro Per fortuna Faraoni rimedia cancellando l’abominio della rete dell’1-0 vizia… -