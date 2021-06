LIVE Francia-Svizzera 3-3, Europei 2021 in DIRETTA: si va ai calci di rigore! (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Iniziano i rigori! 120? Finiscono i tempi supplementari, Francia-Svizzera 3-3, si va ai calci di rigore! 118? Possesso palla prolungato per la Francia. 116? Squadre molto stanche, Francia che potrebbe ancora fare dei cambi. 114? Thuram per Giroud che non trova la porta. 112? Fuori Coman e dentro Marcus Thuram per la Francia. 110? Coman per Mbappé che di piatto non trova la porta. 108? Giallo per Akanji per fallo su Pogba. 106? Inizia il secondo tempo supplementare! 105? Finisce il primo tempo ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIniziano i rigori! 120? Finiscono i tempi supplementari,3-3, si va aidi118? Possesso palla prolungato per la. 116? Squadre molto stanche,che potrebbe ancora fare dei cambi. 114? Thuram per Giroud che non trova la porta. 112? Fuori Coman e dentro Marcus Thuram per la. 110? Coman per Mbappé che di piatto non trova la porta. 108? Giallo per Akanji per fallo su Pogba. 106? Inizia il secondo tempo supplementare! 105? Finisce il primo tempo ...

Eurosport_IT : ???????? • CALCI DI RIGORE! 3-3 dopo i tempi supplementari, segui il live: - zazoomblog : LIVE Francia-Svizzera 3-3 Europei 2021 in DIRETTA: iniziano i tempi supplementari! - #Francia-Svizzera #Europei… - EUCUPdotCOM : ?? FRANCIA - SVIZZERA | DIRETTA / LIVE // EURO 2020 // CalcioShow ( France vs Switzerland) - zazoomblog : LIVE Francia-Svizzera 3-3 Europei 2021 in DIRETTA: inizia il secondo tempo supplementare! - #Francia-Svizzera… - infoitsport : Croazia – Spagna 3-5 e Francia – Svizzera 3-2 LIVE ottavi di finale EURO 2020 -