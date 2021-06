Ci sono un americano | un cinese e… l’Onu Accade a Roma

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tra i 500 delegati del G20 dei ministri degli Esteri che si tiene oggi e martedì a Bari e Matera non c’è Wang Yi, il numero uno della diplomazia, che rimarrà a Pechino seguendo i lavori in teleconferenza. Salta, dunque, il faccia a faccia con il segretario di StatoAntony Blinken, in Italia da domenica. E così, nonostante gli Stati Uniti sembrino pronti, come rivelato dal Financial Times, ad aprire una nuova fase con la Cina dopo cinque mesi di linea dura, potrebbe non tenersi aneppure il bilaterale a margine del G20 di ottobre tra il presidente statunitense Joe Biden e l’omologoXi ...