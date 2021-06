Advertising

CorriereCitta : Aprilia, scontro frontale tra auto: due feriti gravi, interviene l’elisoccorso - Aprilia_News : Acqua – Si riaccende lo scontro politico sulle tariffe -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia scontro

latinaoggi.eu

tra un'auto e una moto sabato intorno alle 18 sulla strada doganale di Cerveteri, in ... unScarabeo. Non si esclude che nelle prossime ore, almeno come atto dovuto, venga indagato dalla ...... il sogno della promozione in A2 per quest'anno svanisce qui, a prescindere dall'esito della sfida casalinga di sabato alle ore 20 contro, in virtù della differenza canestri nello...Ad avere la peggio nello scontro sono stati i due coniugi ... anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti, la Polizia Locale di Aprilia e i Carabinieri.Questa mattina una coppia di Ardea a bordo di una Punto è finita in ospedale dopo lo scontro su via Genio Civile, ad Aprilia, contro un’altra auto, una BMW. I due, lui 70enne e lei 66enne, sono gravi ...