Trae Young è il cattivo perfetto dei playoff

(Di venerdì 25 giugno 2021) Chiunque abbia visto un film d’azione o abbia letto qualche antico libro di mitologia lo sa benissimo: non può esistere un vero eroe senza unda combattere. Anzi, è proprio l’esistenza di un villain, di un’incarnazione del male nella sua distillazione in purezza, a richiedere l’intervento di un salvatore che trionfi nella battaglia risolutiva e ristabilisca la pace. E la NBA, seguendo alla lettera questo canovaccio, mentre è ancora alla ricerca dell’eletto al quale mettere al dito l’anello, ha nel frattempo già incoronatoa perfetta nemesi di chiunque volesse farsi eroe. Il folletto degli Atlanta Hawks infatti non ha ...

è il protagonista della sfida fra Milwaukee e Atlanta, vinta dagli Hawks per 116 - 113 e valida come gara - 1 dei Playoff del campionato Nba di basket. Con 48 punti,'Ice'guida ...Ma in questa gara - 1 ha avuto ragioneNessuno come il leader degli Atlanta Hawks ha abbracciato il suo lato oscuro in questa post-season. Chiunque abbia visto un film d’azione o abbia letto qualche antico libro di mitologia lo sa benissim ...Budenholzer si è espresso poi anche su Trae Young, vero protagonista della vittoria di Atlanta. Sul cosa è andato storto per i Bucks, Budenholzer ha le idee piuttosto chiare. Va… Leggi ...