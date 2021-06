Rapporto Usa su Ufo: avvistamenti restano senza spiegazione (Di venerdì 25 giugno 2021) E' un Rapporto che suscita molte domande e fornisce poche risposte quello sugli UFO diffuso oggi dal Pentagono Usa, nel quale gli avvistamenti di oggetti non identificati restano tali: cioè non ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) E' unche suscita molte domande e fornisce poche risposte quello sugli UFO diffuso oggi dal Pentagono Usa, nel quale glidi oggetti non identificatitali: cioè non ...

