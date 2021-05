Milano, maxi rissa tra ragazzi a due passi dal Duomo: coinvolti anche molti minorenni (Di domenica 23 maggio 2021) A pochi passi dal Duomo di Milano, in Piazza dei Mercanti, si è scatenata una maxi rissa che ha coinvolto anche dei minorenni. È stato necessario l’intervento della polizia per fare calmare le acque e disperdere le due fazioni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) A pochidaldi, in Piazza dei Mercanti, si è scatenata unache ha coinvoltodei. È stato necessario l’intervento della polizia per fare calmare le acque e disperdere le due fazioni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

martina_lo_re : #Milano, assembramenti e maxi-rissa alla Loggia dei Mercanti: doppio blitz di polizia per disperdere i ragazzi - Co… - Giancarlo_67_gi : RT @rep_milano: Milano, maxi-rissa tra 50 giovani vicino al Duomo: interviene la polizia - Giorno_Milano : L’uomo che non vendeva le auto Maxi truffa sui passaggi di proprietà - albealias : RT @73deva73: Facciamo sbarcare di tutto e osano chiamarli migranti e osano dirci che hanno diritti. Poi spaccano tutto e osano chiederci a… - infoitinterno : Milano, assembramenti e maxi-rissa alla Loggia dei Mercanti: doppio blitz di polizia per disperdere i ragazzi -