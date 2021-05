ECCELLENZA B | l' Asti vince e resta in testa; il Corneliano Roero non molla

Advertising

SprintPiemonte : Eccellenza Girone B: Asti-Canelli, matchpoint per i galletti - SprintPiemonte : Canelli Sds-Corneliano Roero Eccellenza: Celeste e Carfora affossano gli spumantieri. Brovia batte anche Gardano e… - RadioGoldAl : Castellazzo sfortunato ma mai domo: l'Asti passa 1 a 0 grazie all'ex Piana - ASTI_News : Eccellenza: il Canelli SDS sconfitto in casa, l’Asti vince ancora ed è sempre più prima - sportasti : Eccellenza: il Canelli SDS sconfitto in casa, l’Asti vince ancora ed è sempre più prima -

Ultime Notizie dalla rete : ECCELLENZA Asti

CALCIO L'vince 1 - 0 a Castellazzo Bormida e mantiene la testa della classifica del girone B dia punteggio pieno. Il Corneliano Roero s'impone 2 - 1 con il Canelli Sds e resta a due le ......dimenticare per le squadre di calcio alessandrine impegnate nel campionato di, girone B. Acqui e Castellazzo sono incappati, infatti, in due sconfitte rispettivamente contro Albese e. ...Un piccolo riscatto per Perlo, un altro grosso rammarico per Merlo. L’Albese porta a casa una vittoria sudata e cruciale per il proprio umore, battendo di misura l’Acqui in trasferta grazie alla rete ...Partenza sprint. Gardano lascia in panchina Bosco e sceglie al suo posto Carcere, mentre Brovia conferma il suo undici di fiducia. La partita parte subito a ritmi alti e la prima occasione della gara ...