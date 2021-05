Covid-19 | due decessi al “San Pio” | nessun dimesso

(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono due i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore nei reparti-19 dell’Ospedale “San Pio” di Benevento. Come riporta il bollettino dell’azienda ospedaliera di via Pacevecchia, si tratta di una persona residente nella Provincia di Benevento e una residente in altre province. Attualmente si trovano ricoverati nei reparti dedicati ai pazienti, 25 persone. Non ci sono dimissioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

