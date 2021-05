Italiano: “Spezia-Torino è stata una liberazione, ci siamo fatti un applauso. Domani gioca chi ha avuto meno spazio” (Di sabato 22 maggio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del suo Spezia contro la Roma. Il tecnico ha parlato della salvezza già conquistata: “Spezia-Torino è stata una liberazione per tutto quello che abbiamo sofferto, per la stagione in cui abbiamo dovuto fare tanti sacrifici. Abbiamo lavorato forte ogni settimana sapendo che se avessimo abbassato concentrazione ed attenzione non avremmo ottenuto quello che alla fine penso sia meritato, questa permanenza nella categoria. Questo è un regalo fatto al popolo spezzino, ci tenevamo anche per non averli mai avuti allo stadio. E’ una grossa soddisfazione, una grossa felicità, e adesso ci apprestiamo ad affrontare l’ultima gara con molta più serenità e leggerezza mentale e di questo siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del suocontro la Roma. Il tecnico ha parlato della salvezza già conqui: “unaper tutto quello che abbiamo sofferto, per la stagione in cui abbiamo dovuto fare tanti sacrifici. Abbiamo lavorato forte ogni settimana sapendo che se avessimo abbassato concentrazione ed attenzione non avremmo ottenuto quello che alla fine penso sia meritato, questa permanenza nella categoria. Questo è un regalo fatto al popolo spezzino, ci tenevamo anche per non averli mai avuti allo stadio. E’ una grossa soddisfazione, una grossa felicità, e adesso ci apprestiamo ad affrontare l’ultima gara con molta più serenità e leggerezza mentale e di questo...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? La gioia dei tifosi dello #Spezia che cantano per #Italiano: tecnico in lacrime per l'impresa salvezza - AnsaLiguria : Spezia: Italiano, con la Roma concludiamo anno straordinario. 'Possiamo migliorare la classifica e cercheremo di fa… - Fantacalcio : Spezia-Roma: la conferenza di Italiano - siamo_la_Roma : ?? Le parole di #Italiano ? Il tecnico dello #Spezia ?? Alla vigilia della gara contro la #Roma #ASRoma - sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'C'è grossa soddisfazione, ora siamo più sereni e leggeri': Vincenzo Italiano, allenatore dello S… -