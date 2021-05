Vaccini, il ministro Speranza: “Aspetto l’ok di Ema per la fascia 12 – 15 anni” (Di venerdì 21 maggio 2021) Si aspettano le autorizzazioni delle ultime fasce d’età Pian piano la campagna vaccinale va avanti e si sta ampliando a tutte le fasce d’età. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha detto nelle ultime ore di essere pronto a dare l’ok per le fasce 12 – 15. “Nella fase che arriva abbiamo circa 20 milioni di dosi che saranno a disposizione del nostro Paese per giugno e questo ci può consentire senz’altro di estendere le vaccinazioni ad altre generazioni. Il nostro auspicio, e anche le informazioni di cui siamo in possesso, ci portano a ritenere che il 28 maggio Ema possa dare l’ok a Pfizer anche per la fascia 12-15 anni”. C’è quindi ottimismo per le fasce d’età più giovani per cui ancora si hanno poche informazioni e per cui ancora non è iniziata una vera e propria ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Si aspettano le autorizzazioni delle ultime fasce d’età Pian piano la campagna vaccinale va avanti e si sta ampliando a tutte le fasce d’età. Ildella Salute, Robertoha detto nelle ultime ore di essere pronto a dareper le fasce 12 – 15. “Nella fase che arriva abbiamo circa 20 milioni di dosi che saranno a disposizione del nostro Paese per giugno e questo ci può consentire senz’altro di estendere le vaccinazioni ad altre generazioni. Il nostro auspicio, e anche le informazioni di cui siamo in possesso, ci portano a ritenere che il 28 maggio Ema possa darea Pfizer anche per la12-15”. C’è quindi ottimismo per le fasce d’età più giovani per cui ancora si hanno poche informazioni e per cui ancora non è iniziata una vera e propria ...

