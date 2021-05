Selvaggia Lucarelli è contro bullismo e sessismo, ma solo se le stai simpatica. Ora ce l’ha con Giorgia Meloni (Di venerdì 21 maggio 2021) Una delle cose più complicate, quando si vuole fare l’analisi linguistica di certe dichiarazioni, è astrarsi dal contenuto delle affermazioni stesse. Mi è capitato più volte di dover ribadire questo concetto: affermare che alcuni brani del discorso di Conte alla nazione, dal punto di vista linguistico, sono pessimi, non significa criticare le intenzioni o le scelte politiche dell’ex Premier: significa solo dire che ha parlato male. Allo stesso modo, prendersela con l’italiano rocambolesco di Di Maio non significa parlare male del suo operato, così come dire che Trump ha inanellato, a suo tempo, una serie di strategie comunicative assolutamente degne di attenzione non significa sposarne la causa o le idee, e così via. Altre volte, è difficile astrarsi dal contenuto e mantenere la lucidità di pensiero necessaria per una rigorosa analisi linguistica perché il contenuto ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Una delle cose più complicate, quando si vuole fare l’analisi linguistica di certe dichiarazioni, è astrarsi dal contenuto delle affermazioni stesse. Mi è capitato più volte di dover ribadire questo concetto: affermare che alcuni brani del discorso di Conte alla nazione, dal punto di vista linguistico, sono pessimi, non significa criticare le intenzioni o le scelte politiche dell’ex Premier: significadire che ha parlato male. Allo stesso modo, prendersela con l’italiano rocambolesco di Di Maio non significa parlare male del suo operato, così come dire che Trump ha inanellato, a suo tempo, una serie di strategie comunicative assolutamente degne di attenzione non significa sposarne la causa o le idee, e così via. Altre volte, è difficile astrarsi dal contenuto e mantenere la lucidità di pensiero necessaria per una rigorosa analisi linguistica perché il contenuto ...

