Studente simula omicidio durante la lezione in Dad, denunciato 20enne di Salerno (Di giovedì 20 maggio 2021) . Un 20enne, Studente dell'Università di Salerno, è stato denunciato per procurato allarme: durante una lezione in Dad ha simulato un omicidio, fingendo di venire ucciso da un uomo incappucciato che aveva fatto irruzione nella sua stanza; il professore, però, ha avvertito i carabinieri, che hanno scoperto che si era trattato di uno scherzo di pessimo gusto. Una persona incappucciata che fa irruzione nella stanza da dove era collegato lo Studente e, davanti alla telecamera, tira fuori una pistola e spara alla testa del ragazzo. Poi, l'inquadratura vuota. È la scena, terribile, a cui si è trovato ad assistere un professore universitario, che era collegato per la lezione in Dad. Tutto, però, si è rivelato essere uno ...

