Playoff Serie B, oggi le semifinali di ritorno: Lecce e Monza a caccia del riscatto. Il programma (Di giovedì 20 maggio 2021) Due gare da dentro o fuori.Nella giornata di oggi andranno in scena le semifinali di ritorno dei Playoff di Serie B. Dopo Empoli e Salernitana, sono ancora quattro le squadre in corsa per la promozione in Serie A: Lecce, Venezia, Monza e Cittadella.Le semifinali di andata hanno lanciato Venezia e Cittadella, che hanno battuto in casa rispettivamente Lecce e Monza. Se tra Lecce e Venezia è ancora tutto aperto, con i giallorossi a caccia del riscatto, pronti a ribaltare la sconfitta per 1-0 patita al "Penzo", sembra più arduo il compito di Balotelli e compagni dopo lo 0-3 subito la scorsa settimana.Gli uomini di Brocchi dovranno vincere con almeno tre ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Due gare da dentro o fuori.Nella giornata diandranno in scena ledideidiB. Dopo Empoli e Salernitana, sono ancora quattro le squadre in corsa per la promozione inA:, Venezia,e Cittadella.Ledi andata hanno lanciato Venezia e Cittadella, che hanno battuto in casa rispettivamente. Se trae Venezia è ancora tutto aperto, con i giallorossi adel, pronti a ribaltare la sconfitta per 1-0 patita al "Penzo", sembra più arduo il compito di Balotelli e compagni dopo lo 0-3 subito la scorsa settimana.Gli uomini di Brocchi dovranno vincere con almeno tre ...

Advertising

federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - sportli26181512 : Playoff Serie C: il Cesena fa harakiri al 98', fuori anche la Juve U23. Al via la fase nazionale: date e tabellone:… - Mediagol : Playoff #SerieB, oggi le semifinali di ritorno: #Lecce e #Monza a caccia del riscatto. Il programma - SerieA_Aust : RT @PEFIORENTINA: Serie B Promotion Playoff Semi Final 2nd Leg 17.30 Lecce v Venezia (First Leg 0-1) Stadio Comunale Via del Mare https:… - SerieA_Aust : RT @PEFIORENTINA: Serie B Promotion Playoff Semi Final 2nd Leg 19.45 Monza v Cittadella (1st leg 0-3) Stadio Brianteao -