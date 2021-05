Atalanta | striscione a Zingonia | “Il cuore soffre ma siamo orgogliosi di voi”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Poco prima dell’ingresso del Centro Sportivo Bortolotti, sede dell’, all’indomani della sconfitta con la Juventus nella finale di Coppa Italia è comparso unod’incoraggiamento alla squadra. “Ildi voi – si legge, a caratteri nerazzurri – Grazie ragazzi. Foreveruntile the end”. Il drappo bianco, che non porta la firma di alcun gruppo di tifosi organizzato, è stato appeso alla recinzione della sede, lungo corso Europa, visibile agli automobilisti di passaggio. Gli allenamenti della squadra sono ripresi stamattina in vista dell’ultimo impegno di campionato domenica sera a Bergamo contro il Milan SportFace.

