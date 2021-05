Aliberti: «Spero che Lotito rimanga» (Di giovedì 20 maggio 2021) di Vincenzo Sica «La gioia per quella storica promozione in serie A nel lontano 1998 resta e resterà sempre nella mia mente come un grande traguardo raggiunto, Anche se poi altri avvenimenti hanno cambiato il corso della mia storia al timone della Salernitana. C’è rammarico è vero ma credo che, col senno di poi ma con dati incontrovertibili, poteva essere fatto molto di più da parte degli organi federali in quel particolare momento come avvenne per altre società e non per la mia». Aniello Aliberti l’ex presidente della Salernitana, colui che in meno di un lustro raggiunse, dopo cinquant’anni la promozione nella massima serie che mancava dalla stagione 1947.1948 e poi nella stagione 2005 fu travolto, con la mancata iscrizione al campionato nel primo fallimento della società, è felice di rivedere i granata nella massima serie dopo 23 anni. «Sarei un ipocrita se dicessi ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 maggio 2021) di Vincenzo Sica «La gioia per quella storica promozione in serie A nel lontano 1998 resta e resterà sempre nella mia mente come un grande traguardo raggiunto, Anche se poi altri avvenimenti hanno cambiato il corso della mia storia al timone della Salernitana. C’è rammarico è vero ma credo che, col senno di poi ma con dati incontrovertibili, poteva essere fatto molto di più da parte degli organi federali in quel particolare momento come avvenne per altre società e non per la mia». Aniellol’ex presidente della Salernitana, colui che in meno di un lustro raggiunse, dopo cinquant’anni la promozione nella massima serie che mancava dalla stagione 1947.1948 e poi nella stagione 2005 fu travolto, con la mancata iscrizione al campionato nel primo fallimento della società, è felice di rivedere i granata nella massima serie dopo 23 anni. «Sarei un ipocrita se dicessi ...

