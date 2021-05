Come sgonfiare la pancia: dieta e masticazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) La pancia gonfia e piena d’aria è uno dei disturbi più comuni ed è legata spesso alla necessità di consumare i pasti velocemente. Quindi, il primo consiglio è di evitare di consumare pasti abbondanti in pochi attimi. Il ruolo della masticazione Una delle grandi strategie per evitare questo problema è imparare a masticare lentamente e ritagliarsi il giusto tempo per l’alimentazione, ossia concedere almeno mezz’ora all’appuntamento con il cibo. L’introduzione rapida di alimenti poco masticati tende a mettere a dura prova lo stomaco dove si svolgono tanti processi importanti per la digestione che richiedono tempo. Poi lo stomaco è collegato con il duodeno attraverso una valvola relativamente piccola, il piloro, che non consente il passaggio di grandi quantità di cibo. Se si esagera con la quantità e anche se si scelgono certi tipi di alimenti, lo stomaco ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lagonfia e piena d’aria è uno dei disturbi più comuni ed è legata spesso alla necessità di consumare i pasti velocemente. Quindi, il primo consiglio è di evitare di consumare pasti abbondanti in pochi attimi. Il ruolo dellaUna delle grandi strategie per evitare questo problema è imparare a masticare lentamente e ritagliarsi il giusto tempo per l’alimentazione, ossia concedere almeno mezz’ora all’appuntamento con il cibo. L’introduzione rapida di alimenti poco masticati tende a mettere a dura prova lo stomaco dove si svolgono tanti processi importanti per la digestione che richiedono tempo. Poi lo stomaco è collegato con il duodeno attraverso una valvola relativamente piccola, il piloro, che non consente il passaggio di grandi quantità di cibo. Se si esagera con la quantità e anche se si scelgono certi tipi di alimenti, lo stomaco ...

Advertising

MarceVann : RT @marioerdrago: Ecco spiegato bene come i politici ci prendono per il culo: la parte 'contraria' fa finta di opporsi fino a quando non in… - marioerdrago : Ecco spiegato bene come i politici ci prendono per il culo: la parte 'contraria' fa finta di opporsi fino a quando… - Enea_Egld : @Dario_Donato Sarà anche un furbacchione, ma a scherzare sul fuoco ci si brucia. Un bel Tesla Short Day organizzato… - windowsxllz : ghiandole di merda, qualcunx a come posso farle sgonfiare? - Uff42996046 : RT @Uff42996046: Storytelling È come se l'Italia emettesse una moneta virtuale collegata al brand made in Italy Soldi gratis per sgonfiare… -