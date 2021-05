Calcio | il Torino resta in Serie A | il Benevento retrocede in B

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - Gazzetta_it : #Lazio-Torino. Lite social: #Immobile accusa, #Cairo risponde - apetrazzuolo : LA SINDACA - Appendino: 'Complimenti al Torino che si salva con un turno d'anticipo' - dade1173 : RT @Paolo_Bargiggia: Ecco l'esempio dell'imprenditore trendy, paladino del Politicamente Corretto e dell'informazione a sinistra. Poco capa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Torino

Ma lui, Ciro Immobile, questa volta non mi ha chiamato personalmente, ma mi ha fatto dire dal suo procuratore che per motivi personali non poteva restare a. E allora non l'ho riscattato ......il colpo di scena arriva all'83' quando per fallo d i N'Koulou i biancocelesti ricevono un... al triplice fischio finale è pareggio per 0 - 0 tra Lazio e. Probabili formazioni Atalanta ...Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Botta e risposta sui social tra l'attaccante della Lazio Ciro Immobile e il presidente del Torino Urbano Cairo al termine del match tra biancocelesti e granata terminato ...(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Complimenti al Torino F.C. che si salva con un turno d'anticipo. Una bella notizia per tutta la città": la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, si congratula ...