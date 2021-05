Play-in Nba | calendario e programmazione televisiva

(Di martedì 18 maggio 2021) Tra il 18 e il 22 maggio si svolgeranno i-in Nba , il torneo che mette di fronte le squadre giunte tra il settimo e il decimo posto nelle loro rispettive conference dopo la regular season. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su Now.-in Nba: quando iniziano? Le sfide saranno a gara secca e accederanno aioff le due vincenti delle rispettive conference. Si parte con la settima e l’ottava per poi proseguire con la nona e la decima, mentre aioff si qualifichera’ la vincente tra la settima e l’ottava, la perdente tra la nona e la decima sarà eliminata. Il secondo e ultimo posto se lo giocheranno, tra giovedì e venerdì, la perdente del match tra la settima e l’ottava e la vincente di quella tra la nona e la decima, sempre delle due ...

Indiana contro Charlotte sarà il primo- In della postseason, l'atto inaugurale di una settimana di fuoco per la, contraddistinta da un altissimo tasso di competitività. Pacers e Hornets non sono certo due tra le squadre più in ...I Grizzlies stanno attraversando un buon momento di forma e meritano il favore del pronostico, che va al di là del vantaggio del fattore campo, nel- In contro gli Spurs. Il rientro di Jackson ...Patrick Ewing mi terrorizzava perché lo guardavo sempre quando ero bambino… poi sai, vengo dal New Jersey, avevo un paio di Ewing arancioni e blu. O’Neal ha svelato di essere terrorizzato ogni qual vo ...Westbrook arriva al Play-In forte di 38 triple doppie stagionali ... I Wizards hanno la peggior difesa Nba, la 30ª su 30 squadre: concedono 118.5 punti per partita. Perché il resto della squadra che ...