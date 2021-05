Il Verona non vuole essere vittima sacrificale: “A Napoli per fare bene” (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole del vice di Jurica Mateo Paro in conferenza stampa: “Abbiamo preso gol su due episodi un po’ sfortunati, su due deviazioni. La squadra ha messo sotto il Bologna, creando tante situazioni da gol. Poi il Bologna ha qualità importanti in attacco, ma la partita l’abbiamo fatta. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, non ci siamo riusciti, ma resta comunque un percorso di crescita importante, e i ragazzi devono esserne contenti. Siamo nella metà sinistra della classifica, essere decimi equivale quasi a uno Scudetto per noi. Il Verona andrà a fare la sua partita. Cercheremo di mettere in difficoltà anche il Napoli, pur sapendo che sono una squadra forte, in questo momento ancora di più. Esprimono un grande calcio e hanno un obiettivo da raggiungere, ma anche noi abbiamo il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole del vice di Jurica Mateo Paro in conferenza stampa: “Abbiamo preso gol su due episodi un po’ sfortunati, su due deviazioni. La squadra ha messo sotto il Bologna, creando tante situazioni da gol. Poi il Bologna ha qualità importanti in attacco, ma la partita l’abbiamo fatta. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, non ci siamo riusciti, ma resta comunque un percorso di crescita importante, e i ragazzi devono esserne contenti. Siamo nella metà sinistra della classifica,decimi equivale quasi a uno Scudetto per noi. Ilandrà ala sua partita. Cercheremo di mettere in difficoltà anche il, pur sapendo che sono una squadra forte, in questo momento ancora di più. Esprimono un grande calcio e hanno un obiettivo da raggiungere, ma anche noi abbiamo il ...

Advertising

ZZiliani : Parte dal piede di #Zielinski (e scelta migliore non avrebbe potuto esserci) il pallone che porta il #Napoli al 2-0… - sportmediaset : Serie A: #VeronaBologna 2-2, i veneti non vincono da 44 giorni. #SportMediaset - OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - Hurrica56839483 : @wolf2lone @MaxBambi7 @ZZiliani Magari se non annullavano il gol al Verona e davano un rigore sacrosanto al Sassuol… - _Zimbo91 : @dalbertocarlos_ Ci starebbe mandarlo in una squadra in cui sia titolare fisso (impossibile al Verona), ma anche se… -