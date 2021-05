Il padre di Scamacca minaccia i dirigenti della Roma e distrugge le auto | le reazioni del web sono esilaranti FOTO

(Di martedì 18 maggio 2021) Nella giornata di ieri si è verificato un episodio incredibile che riguarda il mondo del calcio. Ildel calciatore Gianlucaè entrato al centro sportivo di Trigoria con una spranga, hato ie distrutto alcune. L’uomo hato tutti i presenti ed i motivi del folle gesto nonstati ancora chiariti: il calciatore ha indossato la maglia del club giallorosso ai tempiPrimavera. L’episodio ha scatenato ovviamentedal mondo del web,stati pubblicati tantissimi messaggi, ovviamente anche in senso ironico. In molti provano a dare una spiegazione: dall’aspetto economico, alla fede calcistica laziale fino ...

Advertising

FBiasin : 'Ieri il padre dell'Under 21 azzurro #Scamacca è entrato a #Trigoria con una spranga, indossava una felpa del… - CorSport : Roma, il padre di #Scamacca a #Trigoria con una spranga: minacce e auto distrutte - rtl1025 : ?? Pomeriggio di paura ieri a Trigoria quando il padre di #Scamacca, centravanti del #Genoa ed ex tesserato delle gi… - torressmile : RT @Dulafive: Il padre di Scamacca: - tsurao : RT @Gazzetta_it: #Roma, follia a #Trigoria: il padre di #Scamacca armato di spranga danneggia le auto -

Ultime Notizie dalla rete : padre Scamacca

Pomeriggio di paura ieri a Trigoria quando ildi, centravanti del Genoa ed ex tesserato delle giovanili della Roma, si è introdotto all'interno del centro sportivo giallorosso con una spranga danneggiando le auto presenti all'...L'uomo con indosso una felpa del Sassuolo è ildi Gianlucache ha giocato nelle giovanili della Roma dal 2012 al 2015 ed è in prestito al Genoa e di proprietà dei neroverdi. Dopo aver ...Il padre di Scamacca è stato arrestato a Trigoria. Ha minacciato alcune persone con una spranga e danneggiato le auto parcheggiate Il padre di Scamacca è stato arrestato per aver minacciato con una sp ...Attimi di panico a Trigoria, dove nella serata di ieri si è presentato con una spranga il padre di un bomber della Serie A. È stato arrestato ...