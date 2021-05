Nuoto, Europei Budapest 2021 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming lunedì 17 maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) oggi in tv la prima giornata del Nuoto in vasca agli Europei di Budapest 2021: ecco programma, orari e come vedere in diretta streaming batterie e finali di lunedì 17 maggio. I migliori nuotatori del continente sono pronti a darsi battaglia nell’ultimo evento internazionale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente con diversi atleti: riflettori puntati soprattutto su Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Gabriele Detti. L’appuntamento è per le ore 10.00 con le eliminatorie, mentre a partire dalle 18.00 si svolgeranno le semifinali e le prime finali. Le gare saranno visibili in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay e Rai Sport ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021)in tv la prima giornata delin vasca aglidi: eccoe come vedere inbatterie e finali di17. I migliori nuotatori del continente sono pronti a darsi battaglia nell’ultimo evento internazionale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente con diversi atleti: riflettori puntati soprattutto su Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Gabriele Detti. L’appuntamento è per le ore 10.00 con le eliminatorie, mentre a partire dalle 18.00 si svolgeranno le semifinali e le prime finali. Le gare saranno visibili intv su Rai Sport + HD e insu RaiPlay e Rai Sport ...

