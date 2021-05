Kate Middleton e l’amore | per il principe William è un colpo al cuore

(Di domenica 16 maggio 2021) Unal. Questo sentiva ilogni volta cheentrava in una stanza. Per lui, da quel momento, non esisteva niente e nessuno. Imbambolato. Sordo a ciò che gli accadeva intorno. Concentrato com’era su quella ragazza. Che, con precisione olimpica, ha aveva scagliato una freccia nel. Correva l’anno 2001. E, 20 anni dopo, poco è cambiato. Una freccia d’amore. Questa ha scagliatoal. O così, almeno, è parso a chi ha assistito ai loro primissimi incontri. Quando ancora erano studenti universitari… Foto Getty La testimone oculare in Scozia A raccontare al settimanale americano People l’intesa immediata tra i futuri Duchi di ...

Il principe William ehanno deciso di rendere ancora più partecipi i followers nella loro vita e di sbarcare su Youtube con il canale 'The Duke and Duchess of Cambridge'. I duchi di Cambridge hanno ...Kate Middleton, il nuovo look che spiazza i sudditi: «Molto originale». Per una visita a un ente di beneficenza per bambini durante la prima tappa del suo tour nelle West ...