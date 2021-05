FOTO – Vergogna social contro Terracciano: “Ti sei venduto ai tuoi parenti napolecani” (Di lunedì 17 maggio 2021) Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina ha avuto un battibecco social con un tifoso. Il secondo portiere viola, oggi titolare contro il Napoli, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una FOTO che immortala il testo di un messaggio che gli era stato mandato. All’interno del messaggio solo messaggi razzisti e denigratori nel quale il portiere veniva attaccato per aver “venduto ai suoi parenti napolecani” la partita di oggi. “Ecco il genio della domenica” ha commentato Terracciano. Ricordiamo che il portiere della Fiorentina era anche riuscito a parare un rigore a Lorenzo Insigne che ha poi segnato sulla ribattuta. FOTO Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Pietro, portiere della Fiorentina ha avuto un battibeccocon un tifoso. Il secondo portiere viola, oggi titolareil Napoli, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram unache immortala il testo di un messaggio che gli era stato mandato. All’interno del messaggio solo messaggi razzisti e denigratori nel quale il portiere veniva attaccato per aver “ai suoi” la partita di oggi. “Ecco il genio della domenica” ha commentato. Ricordiamo che il portiere della Fiorentina era anche riuscito a parare un rigore a Lorenzo Insigne che ha poi segnato sulla ribattuta.

