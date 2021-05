Quartararo: 'Ero nervoso, ma è arrivata la pole'. Vinales: 'Prima fila ok per la gara' (Di sabato 15 maggio 2021) Fabio Quartararo ci teneva a questa pole . Una partenza al palo nel GP di casa ha un sapore speciale e vale anche qualche rischio: "Ho sparato tutto e mentre facevo il giro veloce mi sono detto che ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 maggio 2021) Fabioci teneva a questa. Una partenza al palo nel GP di casa ha un sapore speciale e vale anche qualche rischio: "Ho sparato tutto e mentre facevo il giro veloce mi sono detto che ...

Advertising

dinoadduci : Quartararo: 'Ero nervoso, ma è arrivata la pole'. Vinales: 'Prima fila ok per la gara' - Gazzetta_it : Quartararo : 'Ero nervoso, ma è arrivata la pole'. Vinales: 'Prima fila ok per la gara' #MotoGPFrancia -