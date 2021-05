Nicola | “Siamo troppo contratti | il Toro deve tornare sereno”

(Di sabato 15 maggio 2021) Davide, allenatore del Torino, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro lo Spezia. “Stiamo pagando qualcosa in termini di emotività. Oggi volevamo chiuderla ma questo ci ha creato dei problemi. Anche nella gestione delle emozioni: è entrata un po’ di frenesia quando stavamo sul 2-1. Adesso non c’è tempo né per parlare né di dire altro. A livello emotivo, dobbiamoa essere sereni. Abbiamo ancora due occasioni per arrivare ad una salvezza che obiettivamente stiamo meritando”. FOTO: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Davideha parlato al termine di Spezia - Torino Davide, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro lo Spezia che mette in pericolo la squadra granata. EMOTIVITA - "Stiamo pagando qualcosa in ...... al presidente della Commissione Nazionale AntimafiaMorra ed all'assessore ai giovani del ... Inoltrefelici che questa volta murales lanci un messaggio positivo e di speranza, al contrario ...Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta ... Non ci sono da tirare fuori energie nervose in più ma gestirle meglio, noi in questo momento siamo troppo contratti a livello ...Lo Spezia torna a vincere nello scontro diretto con il Torino e si salva con una giornata d’anticipo, inguaiando pericolosamente la situazione della squadra di Nicola. Finisce 4-1 grazie alla doppiett ...