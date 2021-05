Verso un'Italia tutta in giallo (tranne la Valle d'Aosta). L'incognita Rt

(Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Potrebbe esserein, con la probabile eccezione della Val d', la mappa dell'dopo il monitoraggio di venerdì. Delle tre regioni finora in arancione infatti, ossia Sicilia, Sardegna e Val d', le prime due avevano numeri dagià la scorsa settimana, ma dovevano aspettare altri sette giorni prima della "promozione", che probabilmente arriverà adesso. Mentre la Val d'è in arancione da una sola settimana: stando all'ordinanza firmata venerdì scorso dal ministro Speranza dovranno passare altri sette giorni, ma una deroga è possibile. Deciderà il ministro. Tutto il resto delle Regioni ha indicatori da zona gialla, se non bianca: è il caso di Friuli, Molise e Sardegna, che hanno già un'incidenza sotto i 50 casi per centomila ...

Le uniche Regioni con un'incidenza superiore ai 150 casi per centomila sono la Val d'Aosta (165) e la Campania (sul filo a 153). Quelle ancora in arancione (Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta) avevano nu ...