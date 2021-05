Maschilisti! La Jebreal contro Propaganda Live: la sinistra litiga anche in tv (Di venerdì 14 maggio 2021) Con un post su Instagram, il programma Propaganda Live annunciava nelle scorse ore la partecipazione degli ospiti attesi per questa sera. Dopo di che è accaduto l’imprevisto: uno degli ospiti non appena venuto a conoscenza di chi fossero gli altri invitati, ha declinato l’invito con tanto di critica. Il noto programma, trasmesso su La 7 e condotto da Diego Bianchi, noto anche con lo pseudonimo Zoro, ha ricevuto un bel due di picche, con l’accusa di maschilismo. “Questa sera torna Propaganda Live. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso”, si legge nel post pubblicato sul canale Instagram del programma. (Continua dopo la ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 14 maggio 2021) Con un post su Instagram, il programmaannunciava nelle scorse ore la partecipazione degli ospiti attesi per questa sera. Dopo di che è accaduto l’imprevisto: uno degli ospiti non appena venuto a conoscenza di chi fossero gli altri invitati, ha declinato l’invito con tanto di critica. Il noto programma, trasmesso su La 7 e condotto da Diego Bianchi, notocon lo pseudonimo Zoro, ha ricevuto un bel due di picche, con l’accusa di maschilismo. “Questa sera torna. Saranno con noi Rula, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso”, si legge nel post pubblicato sul canale Instagram del programma. (Continua dopo la ...

