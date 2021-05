Barbara D’Urso: Domenica live è Stata Confermata! (Di venerdì 14 maggio 2021) Barbara D’Urso tornerà nella prossima stagione televisiva con tutti i suoi programmi! Confermato anche in prima serata Domenica live! Ecco tutti i dettagli! La regina dei salotti Mediaset, Barbara D’Urso è Stata riconfermata al timone di tutti i suoi programmi pomeridiani e serali! Nonostante gli ascolti della bella Barbarella non siano stati eccezionali in questa difficile stagione televisiva, i vertici di Mediaset hanno deciso ugualmente di volerla in televisione a partire dal prossimo autunno. E’ stato un anno molto particolare questo per la conduttrice napoletana che ha registrato ascolti flop con le sue trasmissioni. Qualche giorno fa erano anche cominciate a circolare delle voci non proprio positive che la riguardavano da vicino. Dopo la chiusura anticipata di ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 14 maggio 2021)tornerà nella prossima stagione televisiva con tutti i suoi programmi! Confermato anche in prima serata! Ecco tutti i dettagli! La regina dei salotti Mediaset,riconfermata al timone di tutti i suoi programmi pomeridiani e serali! Nonostante gli ascolti della bella Barbarella non siano stati eccezionali in questa difficile stagione televisiva, i vertici di Mediaset hanno deciso ugualmente di volerla in televisione a partire dal prossimo autunno. E’ stato un anno molto particolare questo per la conduttrice napoletana che ha registrato ascolti flop con le sue trasmissioni. Qualche giorno fa erano anche cominciate a circolare delle voci non proprio positive che la riguardavano da vicino. Dopo la chiusura anticipata di ...

