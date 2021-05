Antisemitismo a Gelsenkirchen (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha promesso “zero tolleranza” per l’odio antiebraico. Per la cancelliera Angela Merkel chi scende per strada per gridare il proprio odio verso gli ebrei “abusa del diritto di manifestare”. La Germania ha condannato con forza l’oscena manifestazione di giovedì a Gelsenkirchen, centro della Ruhr ad alta densità di popolazione immigrata: sventolando bandiere palestinesi, turche e algerine, un manipolo di facinorosi ha scandito “Scheiß-Juden!”, all’indirizzo della sinagoga protetta dalla polizia. Scene che hanno tolto il sonno alla comunità ebraica di Gelsenkirchen, 300 persone tornate ad animare la sinagoga ricostruita negli anni ’60 sulle ceneri di quella distrutta dai nazisti nel 1938, quando gli ebrei locali erano 1.800. A una città con una forte componente musulmana, gli ebrei di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha promesso “zero tolleranza” per l’odio antiebraico. Per la cancelliera Angela Merkel chi scende per strada per gridare il proprio odio verso gli ebrei “abusa del diritto di manifestare”. La Germania ha condannato con forza l’oscena manifestazione di giovedì a, centro della Ruhr ad alta densità di popolazione immigrata: sventolando bandiere palestinesi, turche e algerine, un manipolo di facinorosi ha scandito “Scheiß-Juden!”, all’indirizzo della sinagoga protetta dalla polizia. Scene che hanno tolto il sonno alla comunità ebraica di, 300 persone tornate ad animare la sinagoga ricostruita negli anni ’60 sulle ceneri di quella distrutta dai nazisti nel 1938, quando gli ebrei locali erano 1.800. A una città con una forte componente musulmana, gli ebrei di ...

