La regina Elisabetta torna al lavoro, primo impegno ufficiale dopo la morte del principe Filippo (Di giovedì 13 maggio 2021) Nei suoi 69 anni di regno ha sempre tenuto fede agli impegni, e la regina Elisabetta non ha certo intenzione di smettere adesso. Nonostante il dolore ancora vivo per la morte del principe Filippo, suo marito per oltre 47 anni, la Sovrana non si è tirata indietro ed ha partecipato al tradizionale Queen’s speech, il discorso per l’apertura della nuova sessione del Parlamento britannico a Westminster. Al suo primo impegno ufficiale in presenza dopo la scomparsa del marito, la regina è stata accompagnata dal principe Carlo, che la teneva per mano, e da Camilla. L’erede al trono aveva già assunto l’incarico nel 2017 e nel 2019 in sostituzione del padre. A differenza del consueto, la cerimonia è stata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Nei suoi 69 anni di regno ha sempre tenuto fede agli impegni, e lanon ha certo intenzione di smettere adesso. Nonostante il dolore ancora vivo per ladel, suo marito per oltre 47 anni, la Sovrana non si è tirata indietro ed ha partecipato al tradizionale Queen’s speech, il discorso per l’apertura della nuova sessione del Parlamento britannico a Westminster. Al suoin presenzala scomparsa del marito, laè stata accompagnata dalCarlo, che la teneva per mano, e da Camilla. L’erede al trono aveva già assunto l’incarico nel 2017 e nel 2019 in sostituzione del padre. A differenza del consueto, la cerimonia è stata ...

