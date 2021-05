Jeff Bezos ha appena comprato la barca a vela più grande del mondo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 13 maggio 2021) L'uomo più ricco delhalapiùdel. Chi se non? Il fondatore di Amazon, con una fortuna record che supera i 200 miliardi di dollari, sta per salire a bordo della sua nuova imzione di 127 metri, chiamata (per ora) Project Y721:varata - il mese prossimo - supererà per lunghezza la detentrice attuale del primato, cioè la Black Pearl dell'oligarca russo Oleg Burlakov, di 106 metri. Il costruttore è lo stesso: Oceanco, yachtmaker di Alblasserdam, Paesi Bassi, di proprietà del bilionario dell'Oman Mohammed Al Barwani, da sempre un punto di riferimento per le ville galleggianti degli ultraricchi delcome...