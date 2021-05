Inferno in casa: denuncia il marito. Botte, offese e abusi pure in gravidanza: lo scempio davanti i figli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pretendeva che la moglie si sottomettesse suo volere. Assecondasse ogni suo desiderio come fosse un ordine, imposto con la violenza e l’umiliazione fisica e psicologica. E poco importava che la donna fosse in gravidanza. Prostrata da uno stato continuo di terrore e di maltrattamenti. Così come non faceva la minima differenza se i sei figli della coppia fossero presenti o meno in quel teatro della ferocia che era diventata quella casa: fin dall’inizio del matrimonio, contratto nel 2009, oltre a maltrattarla. Violentarla. Minacciarla. Offenderla. Imporle le decisioni e renderle la vita impossibile a causa della gelosia morbosa e possessiva, l’aguzzino ha impedito a sua moglie di svincolarsi da quella morsa dell’orrore. Anche impedendole di rendersi autonoma dal punto di vista economico. Precludendole ogni possibilità lavorativa. E ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pretendeva che la moglie si sottomettesse suo volere. Assecondasse ogni suo desiderio come fosse un ordine, imposto con la violenza e l’umiliazione fisica e psicologica. E poco importava che la donna fosse in. Prostrata da uno stato continuo di terrore e di maltrattamenti. Così come non faceva la minima differenza se i seidella coppia fossero presenti o meno in quel teatro della ferocia che era diventata quella: fin dall’inizio del matrimonio, contratto nel 2009, oltre a maltrattarla. Violentarla. Minacciarla. Offenderla. Imporle le decisioni e renderle la vita impossibile a causa della gelosia morbosa e possessiva, l’aguzzino ha impedito a sua moglie di svincolarsi da quella morsa dell’orrore. Anche impedendole di rendersi autonoma dal punto di vista economico. Precludendole ogni possibilità lavorativa. E ...

