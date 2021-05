Ema, speriamo dare ok uso Pfizer per età 12 - 15 a fine maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) "L'Ema sta valutando la richiesta di estendere l'utilizzo del vaccino di Pfizer Biontech agli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Abbiamo accelerato su questa procedura e speriamo di autorizzare alla fine ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) "L'Ema sta valutando la richiesta di estendere l'utilizzo del vaccino diBiontech agli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Abbiamo accelerato su questa procedura edi autorizzare alla...

Advertising

RobertoBurioni : FDA ha appena autorizzato il vaccino Pfizer da 12 a 16 anni di età. Speriamo EMA segua a ruota, è fondamentale vacc… - DarioPanzac89 : RT @Sabbath_fed: Da #luglio si faranno vaccini anche i #minorenni. I primi a partire saranno gli #USA per la fascia 12-15 anni. in #Italia… - CarloF0554ti : @DebAttanasio Speriamo che l'EMA autorizzi 'sto Astra Zeneca anche per l'uso ricreativo! - EmilianoVerga : RT @RobertoBurioni: FDA ha appena autorizzato il vaccino Pfizer da 12 a 16 anni di età. Speriamo EMA segua a ruota, è fondamentale vaccinar… - Sabbath_fed : Da #luglio si faranno vaccini anche i #minorenni. I primi a partire saranno gli #USA per la fascia 12-15 anni. in… -