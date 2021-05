Ellen DeGeneres Show chiude per sempre in America

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Televisione Dopo diciannove edizioni cala il sipario su uno dei programmi tvni più seguiti Pubblicato su 12 Maggio 2021 Addio. Dopo circa venti anni di successi e ascolti il famoso programma tvno sparirà ufficialmente dai palinsesti. Ad annunciarlo la stessain una intervista concessa a Hollywood Reporter. Il popolare talkandrà avanti fino al 2022: il sipario calerà di fatto sulla diciannovesima edizione. Il motivo di questa cancellazione? È dipeso dalla creatrice e padrona di casa.ha spiegato che nonostante trovi lofantastico e divertente non rappresenta più una sfida stimolante e avvincente. In poche ...

Dopo diciannove edizioni cala il sipario su uno dei programmi tv americani più ...Dopo quasi 20 anni cala il sipario suShow . Lo ha annunciato la stessadurante un'intervista a Hollywood Reporter. Il popolare talk show dovrebbe chiudere dopo la fine della 19/a stagione nel 2022. 'Se sei ...Un annuncio molto doloroso per tutti i fan dello show, ma probabilmente necessario per la conduttrice Ellen DeGeneres che stupisce il pubblico ...Addio Ellen DeGeneres Show. Dopo circa venti anni di successi e ascolti il famoso programma tv americano sparirà ufficialmente dai palinsesti. Ad annunciarlo la stessa Ellen DeGeneres in una intervist ...